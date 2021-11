Tebas: «La Superlega? Una stupidaggie, vi dico tutto»

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato ancora della Superlega. Le sue parole sulla competizione europea

Intervenuto durante il Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma, Javier Tebas è tornato a parlare di Superlega. Le dichiarazioni del presidente della Liga.

SUPERLEGA – «È una stupidaggine. Avrebbe alimentato problematiche del calcio europeo, non avrebbe risolto nulla. Abbiamo più di 1500 club in Europa, non contano solo quei 20 che non avevano incluso tutti gli altri. La Superlega avrebbe aggravato le conseguenze economiche, diminuendo gli introiti delle competizioni nazionali. I valori dei diritti tv di Spagna e Italia ad esempio sarebbero diminuiti. Solamente in Spagna avremmo perso un miliardo e 900 milioni di euro a causa della Superlega. Il tema è regolare il fair play finanziario in modo più diligente. I problemi sono di carattere economico: i problemi economici di Juve, Milan e Inter sono una conseguenza dei format e delle gare oppure è la conseguenza di un fair play finanziario inadeguato? Evidentemente il problema non sono i campionati. Le cause della crisi non sono sportive».