Tavecchio: «Sulla situazione della Salernitana le norme sono chiare»

L’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, ha parlato del caso Salernitana e del servizio delle Iene su Inter-Juve

Carlo Tavecchio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Le sue parole.

SERVIZIO LE IENE – «Non posso esprimermi in merito, non ho visti i fatti. Vi sorprenderà, ma io non ho visto il servizio de Le Iene».

CESSIONE SALERNITANA – «Non si possono possedere due club, le carte federali parlano chiaro e furono sistemate proprio durante la mia gestione. Fino alla quarta parte di parentela non possono esserci rapporti. Chi possiede una squadra, insomma, non può averne una seconda. Da questo aspetto, non c’è scampo. Claudio Lotito, entro il 25 giugno, dovrà per forza cedere la Salernitana».