Tatarusanu andrà via a giugno: al suo posto arriverà Sportiello. L’attuale portiere rossonero non rinnoverà con il Milan

Come riportato da Tuttosport, il futuro di Ciprian Tatarusanu è già segnato. L’attuale portiere del Milan andrà in scadenza a giungo e non rinnoverà.

Il suo posto come secondo portiere verrà preso da Marco Sportiello.