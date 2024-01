Tassotti: «Theo centrale mi ha sorpreso. Quei paragoni con Maldini…». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Mauro Tassotti è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare del terzino del Milan Theo Hernandez. Le sue parole.

VOTO – «Un buon voto, senz’altro, anche se aspetterei test più impegnativi per promuoverlo definitivamente. Di sicuro devo ammettere che vederlo in quella posizione mi ha sorpreso: non ci avrei pensato»

COME MALDINI – «Ma il Milan di oggi difende in maniera diversa: più che di reparto, si lavora sugli uno contro uno. E questo è un aspetto che aiuta Hernandez, che è fortissimo fisicamente e molto veloce»

CARRIERA – «Theo è giovane, nel pieno della carriera, va sfruttata la sua potenza: quando riesce a liberarla capovolge l’azione in un attimo. Paolo si è spostato più avanti negli anni. E la sua capacità di leggere le situazioni era eccellente, in qualunque posizione»