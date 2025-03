Tassotti Milan, a interim fino a giugno? La situazione è in stand-by

Condividi via email

Tassotti Milan, dopo la Lazio ancora più calda questa possibilità: la situazione. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito da Tuttosport, il Milan non vorrebbe esonerare Sergio Conceicao e proseguire con lui almeno fino al termine della stagione per poi tirare le somme tra campionato e Coppa Italia.

Tuttavia, se la precipitazione dovesse ulteriormente precipitare, a Milanello non escludono l’ipotesi Mauro Tassotti, attualmente presente nello staff del Milan Futuro di Massimo Oddo, traghettatore fino al termine della stagione.