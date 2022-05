Tassotti: «Calabria merita anche la Nazionale». Ecco le parole dell’ex terzino rossonero

Mauro Tassotti ha parlato di Davide Calabria ai microfoni del La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex terzino rossonero:

«Calabria? L’ho sempre seguito con simpatia, difeso e apprezzato per la crescita costante. E’ importante avere un giocatore in prima squadra che arriva dal settore giovanile, è un segnale per tutto il club. E’ stato autore di una grande stagione, merita anche la considerazione azzurra».