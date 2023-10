Taremi Milan, questo club fa sul serio per il centravanti iraniano: pronta l’offerta al ribasso per il Porto

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Mehdi Taremi. Come riportato da Calciomercato.com, l’Inter ha in programma un tentativo a gennaio.

I nerazzurri potrebbero presentare un’offerta molto bassa per convincere il Porto a non perderlo a zero a giugno. Sul giocatore, ovviamente, resta vivo l’interesse del Milan.