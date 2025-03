Tare Milan, quanto sta succedendo è clamoroso: cambia lo scenario per l’ex Lazio. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nella giornata di oggi, riposerà ancora dopo la vittoria per 2-3 ottenuta in trasferta contro il Lecce. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza sta lavorando in modo insistente per trovare un nuovo Direttore Sportivo.

A sorpresa, però, le quotazioni di Igli Tare sarebbero in netto calo. L’ex Lazio, poche ore fa, era il favorito.