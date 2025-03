Condividi via email

Tare Milan, le parole positive nei suoi confronti di Marchetti: ecco cosa ha detto! Segui le ultimissime sul club rossonero

A Sky Calcio Club le dichiarazioni di Luca Marchetti riguardo a Igli Tare, in pole per diventare prossimo DS del Milan.

PAROLE – “Tare è molto bravo come direttore sportivo. Con tutto che ci ho discusso siamo rimasti in ottimo rapporto. Competente, carattere un po’ burbero, ma ha fatto un grande lavoro alla Lazio con un budget che sappiamo non essere illimitato”.