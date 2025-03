Tare Milan, sul nuovo direttore sportivo: il commento del giornalista

Tare Milan, Luca Serafini in esclusiva a MilanNews24, ha parlato di quella che deve essere la figura del ds

LE SUE PAROLE – «Il direttore sportivo va a colmare una lacuna, per esempio con Maldini e Massara la situazione si era risolta perché Massara agiva rispettando i parametri finanziari. Il ds è fondamentale per la programmazione, non è legato solamente alle scelte o alle carte bianche. Il direttore sportivo a marzo ha già programmato una campagna di rinforzo con profili di giocatori. Non arriva ad agosto per accorgersene, il ds a novembre, quando la squadra è fuori dalla lotta Scudetto, programma il mercato di gennaio e all’Epifania è pronto, non arriva all’ultima settimana di gennaio o alla prima di febbraio. Non aspetti la sconfitta di Zagabria. Il direttore sportivo deve essere anche bravo a vendere i giocatori».