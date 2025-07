Tare Milan, accordo con Furlani e strategia delineata! Queste le prossime mosse sul mercato

Tare Milan, il DS albanese non partirà per la tournée e resterà in Italia per concludere le operazioni di mercato: accordo con Furlani

Il Milan si prepara a una tournée estiva di fondamentale importanza tra Australia e Asia, e a guidare la spedizione non poteva che essere l’Amministratore Delegato, Giorgio Furlani. Come riportato da Gazzetta.it, Furlani è stato il primo a presentarsi in aeroporto, dimostrando un impegno totale e una presenza costante al fianco della squadra in questo periodo cruciale pre-campionato. La sua permanenza per l’intera durata della tournée sottolinea la volontà della dirigenza di seguire da vicino ogni fase della preparazione atletica e tattica, rafforzando il legame tra la società e il campo.

Mentre Furlani sarà un punto di riferimento per la squadra lontano da Milano, in Italia rimarrà un’altra figura chiave del nuovo corso rossonero: il Direttore Sportivo, Igli Tare. La decisione di lasciare Tare a Milano non è affatto casuale, ma risponde a una precisa strategia di mercato. In queste settimane calde, con le trattative che entrano nel vivo, la sua presenza in sede è indispensabile per condurre le negoziative e chiudere gli acquisti necessari a rinforzare la rosa. Tare, forte della sua esperienza e della sua profonda conoscenza del calcio internazionale, avrà il compito di scandagliare il mercato alla ricerca dei profili più adatti alle esigenze tecniche di mister Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ha segnato l’inizio di una nuova era per il club. La sua visione di gioco, unita alla capacità di gestire grandi campioni e di ottenere risultati, lo rende la scelta ideale per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra Allegri, Furlani e Tare sarà determinante per il successo della prossima stagione. Il mercato estivo si preannuncia quindi ardente e ricco di colpi per il Milan. La necessità di rinforzare alcuni reparti chiave è sotto gli occhi di tutti, e la società è decisa a investire per mettere a disposizione di Allegri una squadra competitiva sotto ogni aspetto.

La tournée non sarà solo un’occasione per mettere minuti nelle gambe e affinare gli schemi, ma anche una vetrina importante per il brand Milan in mercati strategici come l’Australia e l’Asia. L’espansione internazionale è un pilastro fondamentale della strategia societaria, e la presenza di Furlani in prima linea ne è la riprova tangibile. Nel frattempo, a Milano, Tare sarà al lavoro senza sosta, impegnato in colloqui serrati con agenti e altri club, con l’obiettivo di definire le operazioni in entrata e in uscita nel minor tempo possibile. Il suo ruolo sarà cruciale per plasmare la squadra secondo le indicazioni di Allegri, garantendo un mix equilibrato di giovani talenti e giocatori di esperienza. Il futuro del calciomercato Milan si sta costruendo in questi giorni, tra l’impegno sul campo della tournée e il fervore del mercato in Italia.