Svilar sminuisce il Milan: «Non sono stato impegnato molto, abbiamo difeso alla grande»

Le parole di Mile Svilar, portiere della Roma, ai microfoni di Sportitalia nel post partita del match di Europa League contro il Milan:

LE PAROLE – «Siamo una famiglia vera, dentro e fuori dal campo. Io stasera non ho avuto grande lavoro da fare è stato bellissimo vedere come difendevano. II mister è un top ora e lo sarà anche in futuro, mi ha motivato tanto e ha dato fiducia a tutti quindi posso solo che dirgli bravo e grazie. A San Siro siamo stati la squadra più forte, oggi per il Milan era difficile attaccare perchè i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Esultanza Bayer Leverkusen? Vedremo tra due settimane.»