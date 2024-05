De Zerbi Milan, il Brighton sta già pensando al sostituto: aumenta la concorrenza! Tutti i DETTAGLI sul futuro dell’allenatore

Arrivano novità importanti sul futuro di De Zerbi, tecnico seguito anche dal Milan per la panchina della prossima stagione.

Come riportato dal sito del Guardian, Il Brighton cercherà di portare McKenna lontano da Ipswich nel caso in cui il tecnico italiano dovesse lasciare il club. De Zerbi è infatti stato preso in considerazione da Chelsea e Milan e fonti italiane del giornale inglese, dicono che voglia una nuova sfida anche se per il momento non ci sono offerte sul tavolo.