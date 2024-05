Incocciati è sicuro: «Al Milan servono giocatori già forti, non c’è spazio per fare questo». Le parole dell’ex calciatore

Beppe Incocciati ha analizzato a TMW Radio il momento del Milan e in particolare il centrocampo rossonero e come si dovrebbe intervenire sul mercato in vista della prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non è male ma deve crescere anche come personalità. Al Milan servono giocatori già fatti, se si vuole avere il senso di appartenenza. Al Milan non c’è spazio per crescere».