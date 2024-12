Milan Genoa, Marelli fa partire la polemica: «Miretti fa fallo su Liberali, era rigore!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Luca Marelli ha parlato a DAZN per commentare un episodio accaduto al minuto numero 19 di Milan–Genoa. Liberali è caduto in area di rigore dopo un contatto con Miretti, ritenuto non da calcio di rigore dal direttore di gara.



LE PAROLE – «Miretti lascia la gamba e c’è un movimento ad allargare. A mio parere era calcio di rigore ma essendo una decisione di campo il VAR non è potuto intervenire».