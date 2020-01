Suso, la cessione dello spagnolo cambia il mercato del Milan

Oggi Suso si è recato a Casa Milan per discutere la propria situazione. Il Milan prepara i colpi di mercato

Oggi Suso si è recato a Casa Milan per discutere la propria situazione. Come noto, lo spagnolo è sul mercato e presto potrebbe lasciare Milanello per un nuovo club. Il colloquio di oggi è servito a fare chiarezza e sondare concretamente la possibilità di una cessione imminente.

La partenza dell’ex Liverpool, non solo libererebbe un posto sulla fascia destra, ma consentirebbe ai rossoneri di effettuare una plusvalenza. In passato il giocatore era stato prelevato a parametro zero, di conseguenza anche un’offerta di 15 milioni farebbe bene a bilancio milanista. Con quel gruzzoletto Boban e Maldini potrebbe tornare alla carica per uno tra Under e Dani Olmo.