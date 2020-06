Suso, il Siviglia in lotta per la Champions: a rischio il riscatto dello spagnolo

Jesus Suso, il Siviglia lotta per qualificarsi in Champions mettendo così a rischio il riscatto obbligatorio del fantasista spagnolo

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, il riscatto di Suso da parte del Siviglia è a rischio a causa della possibile mancata qualificazione del club andaluso alla prossima Champions League.

Jesus Suso non sta convincendo con la maglia del Siviglia, ma l’accordo raggiunto lo scorso gennaio prevede l’obbligo di riscatto da parte del club spagnolo solo in caso di raggiunta Champions League. Il Siviglia si trova attualmente in quarta posizione (l’ultima utile per l’Europa che conta) ma i punti di vantaggio sul Villarreal (quinto) è solo di 3 punti.