Superlega, Laporta: «Ciò che dirà il Tribunale del Lussemburgo sarà…». Il Presidente del Barcellona sul futuro del progetto Superlega

Il Presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato della Superlega alla festa natalizia della squadra.

Queste le parole sul tema: «Ciò che dirà il Tribunale del Lussemburgo sulla Superlega sarà molto importante per quanto riguarda il calcio europeo. Vogliamo migliorare la Champions League e riformarne la governance. Vorrà dire un prima e un dopo, sarà come la sentenza Bosman per i trasferimenti. In primavera sapremo.»