Superlega, non è finita: Juve, Real e Barca hanno un nuovo piano in mente

Andrea Agnelli, in collabrazione con Real e Barcellona, è pronto a rilanciare nuovamente il progetto Superlega. Tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quest’oggi Juve, Real e Barcellona presenteranno nella conferenza organizzata dal Financial Times il nuovo progetto della Superlega. Non più una competizione a invito, ma un vero e proprio torneo con promozioni e retrocessioni.

Due serie da 20 squadre l’una o, in alternativa, anche una formula in stile “prima Champions”: 24 migliori squadre confermate anche per l’anno successivo e 8 aggiunte ogni stagione dai vari campionati. Difficile che possano essere solo questi i criteri di invito, ma a fare chiarezza sarà proprio la conferenza a cui parteciperà anche Andrea Agnelli. Nel frattempo, quello che si può dire con certezza, è che il progetto Superlega non è ancora stato cancellato.