Superlega, Gravina: «Agnelli dovrà spiegarmi le sue ragioni»

Gabriele Gravina ha parlato di Andrea Agnelli e del progetto Superlega: le parole del presidente della FIGC

Ai microfoni di Rai Sport, Gabriele Gravina ha parlato di Andrea Agnelli e del progetto della Super League. Il presidente della FIGC ha annunciato che parlerà con il numero uno della Juve per capirne le motivazioni.

«Avrò modo di chiarire con lui perché sono una persona che ama il dialogo, non voglio entrare in collisione sul piano personale. Mi esporrà le sue ragioni perché io non le conosco».