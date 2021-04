Superlega, comunicato ECA: nuova presa di posizione di tutti i membri

La ECA ha pubblicato un comunicato a nome di tutti i membri e del nuovo presidente Al Khelaifi dopo il terremoto provocato nei giorni scorsi dalla questione Superlega.

Questo il messaggio di ECA condiviso tramite il proprio profilo Twitter.

«Vogliamo superare gli eventi di questa settimana e incoraggiare e ispirare la comunità calcistica globale, poiché le partite tornano questo fine settimana. I club possono avere successo sia dentro che fuori dal campo se lavoriamo mano nella mano».

⚽️👐 We want to move past the events of this week and encourage and inspire the global football community, as matches return this weekend. Clubs can only succeed both on & off the pitch if we work hand in hand. 🤝

The message from #ECA Members is clear: Let’s Get #BackToTheGame pic.twitter.com/NWKX6AJSya

— ECA (@ECAEurope) April 23, 2021