Supercoppa Italiana, il Milan si fa ingolosire: premio cospicuo per il titolo. Tutte le cifre

Supercoppa Italiana – Milan, Napoli, Bologna e Inter si giocano il titolo, tutte le cifre previste per le partecipanti al torneo

Tutto pronto in Arabia Saudita per l’inizio della Supercoppa Italiana, il torneo che mette di fronte le eccellenze del calcio nostrano in una formula a “Final Four” ormai consolidata. Da domani, i riflettori del mondo calcistico saranno puntati sul deserto di Riad, dove quattro squadre si contenderanno non solo il primo trofeo del 2025, ma anche un bottino economico di estremo rilievo per le casse societarie.

Il programma e le protagoniste

La kermesse prenderà il via domani con le semifinali che promettono spettacolo e adrenalina. Il tabellone vedrà incrociarsi il Napoli, il Bologna, l’Inter e i rossoneri. L’attesa è altissima per il confronto tra la compagine partenopea e il Diavolo, una sfida che metterà l’uno di fronte all’altro due pesi massimi della panchina.

Da una parte troveremo Antonio Conte, l’allenatore salentino celebre per la sua capacità di trasformare le squadre in macchine da guerra tattiche; dall’altra Massimiliano Allegri, il tecnico toscano della compagine meneghina noto per il suo proverbiale pragmatismo e l’abilità nel gestire le finali più tese. Anche l’altra semifinale tra il Bologna e l’Inter di Cristian Chivu — l’ex difensore romeno che ha fatto la storia del Triplete nerazzurro — si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici.

Un montepremi da record: le cifre in palio

Oltre alla gloria sportiva, la Supercoppa Italiana rappresenta un volano economico fondamentale. La Lega Serie A ha infatti stanziato premi significativi che variano a seconda del piazzamento finale nel deserto saudita:

Vincitrice del trofeo: Il club che solleverà la coppa nella finalissima di lunedì incasserà ben 9,5 milioni di euro .

Il club che solleverà la coppa nella finalissima di lunedì incasserà ben . Finalista perdente: Per la squadra che uscirà sconfitta nell’ultimo atto è previsto un premio di consolazione di 6,7 milioni di euro .

Per la squadra che uscirà sconfitta nell’ultimo atto è previsto un premio di consolazione di . Semifinaliste eliminate: Le due formazioni che non riusciranno a superare il primo turno riceveranno comunque un gettone di presenza pari a 2,4 milioni di euro ciascuna.

Verso la finale di lunedì

L’appuntamento conclusivo è fissato per lunedì, quando le due vincenti delle semifinali si sfideranno per incidere il proprio nome nell’albo d’oro. Per il club di via Aldo Rossi e le altre pretendenti, trionfare a Riad significherebbe non solo iniziare l’anno con un titolo in bacheca, ma anche assicurarsi risorse fresche per il mercato invernale.