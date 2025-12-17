Allegri a Milan TV: «Abbiamo trovato tantissimi tifosi del Milan. Il Napoli è sempre complicato»

Allegri alla vigilia di Napoli-Milan ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club rossonero, queste le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri, alla vigilia di Napoli Milan, dopo aver parlato in conferenza stampa, è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Queste le parole dell’allenatore toscano in vista della sfida di domani:

TANTI TIFOSI DEL MILAN – «È una competizione molto importante. Innanzitutto abbiamo trovato tantissimi tifosi del Milan e ci fa molto piacere, c’è stata una bellissima accoglienza. Domani abbiamo questa partita molto complicata per cercare di arrivare a giocare la finale lunedì».

IL NAPOLI SEMPRE COMPLICATO – «Affrontare il Napoli è sempre complicato, le squadre di Conte sono sempre difficili da affrontare. Poi è una partita completamente diversa perché c’è in palio la finale. Quindi secondo me sarà una partita molto tattica».