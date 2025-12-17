Conferenza stampa Conte: «Abbiamo solo due centrocampisti. Lukaku? Non ha minuti»

Conferenza stampa Conte, alla vigilia di Napoli Milan il tecnico pugliese ha rilasciato alcune dichiarazioni

Antonio Conte, alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale delle final four della Supercoppa Italiana, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida:

SUL MOMENTO – «Durante l’anno ci sono sempre situazioni più o meno positive, venivamo da 5 vittorie e ora abbiamo perso in Champions e campionato, è inevitabile».

SUL CENTROCAMPO – «Quello di Lobotka era un problemino che poi è stato risolto, ha giocato mezz’ora a Udine e adesso è pronto per giocare. I centrocampisti veri di ruolo sono due: Lobotka e McTominay. Poi abbiamo Elmas che è intelligente ed è capace ad adattarsi».

IL RITORNO DI LUKAKU – «Non ha neanche qualche minuto nelle gambe Romelu, dobbiamo essere bravi e avere la pazienza di aspettarlo».

IL FORMAT – «Questa è una bella esperienza, per me e per i calciatori, è la prima volta per me con le semifinali e fuori dall’Italia abbiamo voglia di vivercela bene».

SUL MILAN – «Stiamo parlando di una grande squadra, con grande tradizione. Una squadra con grandi calciatori e grandi allenatori».