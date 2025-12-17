Supercoppa Italiana, Napoli Milan e Bologna Inter: c’è un appeal differente. Il dato sui biglietti venduti

Supercoppa Italiana, il dato sugli spettatori previsti per le due semifinali riflette l’appeal dei due match

L’attesa per la Supercoppa Italiana entra nel vivo, ma il termometro dell’entusiasmo dei tifosi locali sembra segnare temperature opposte per le due semifinali in programma a Riad. Se il primo scontro di domani promette una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni, la sfida del venerdì fatica ancora a scaldare i cuori del pubblico arabo.

Al-Awwal Park verso il tutto esaurito per la sfida Conte-Allegri

Per il match inaugurale tra Napoli e Milan, fissato per domani alle ore 20:00 italiane, lo Stadio Al-Awwal Park si prepara a indossare l’abito delle grandi serate. L’impianto, celebre per ospitare abitualmente le gare interne dell’Al-Nassr, ha fatto registrare il sold out: saranno circa 26.000 gli spettatori presenti sugli spalti per assistere al confronto tra i campioni d’Italia in carica e il club rossonero.

L’appeal della sfida è garantito non solo dal prestigio dei club, ma anche dal duello in panchina tra due giganti del calcio italiano. Da una parte Antonio Conte, tecnico meticoloso e carismatico che ha dato una nuova identità al Napoli; dall’altra Massimiliano Allegri, l’allenatore del Diavolo noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i momenti decisivi. La combinazione di stelle in campo e tattici d’élite in panchina ha spinto i tifosi sauditi a polverizzare i tagliandi in pochi giorni.

Bologna-Inter: entusiasmo tiepido per la seconda semifinale

Di segno opposto è invece l’accoglienza per la seconda semifinale, che vedrà impegnati Bologna e Inter nella serata di venerdì. Nonostante il blasone dei nerazzurri, finalisti di Champions solo pochi anni fa, e la storica annata dei rossoblù guidati da una filosofia di gioco innovativa, la risposta del botteghino è finora deludente.

A poche ore dal calcio d’inizio, risultano infatti ancora invenduti circa 10.000 biglietti. Un dato che evidenzia come il brand del Bologna, nonostante l’exploit sportivo, fatichi ancora a imporsi nei mercati internazionali rispetto a club storicamente più globali. Gli organizzatori sperano in una spinta dell’ultima ora, ma al momento il contrasto con il pienone di domani è evidente.