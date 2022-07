Sugoni: «Il Milan pensa anche di acquistare Ziyech a titolo definitivo»

Alessandro Sugoni, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech

Intervenuto a Sky, Alessandro Sugoni ha fornito questi aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech:

«Il Milan lavora sul doppio binario De Ketelaere-Ziyech, ha presentato la prima offerta ufficiale al Bruges, 20 milioni + bonus che non bastano. Sul belga ci sono anche altre squadre di Premier, vediamo se il Milan arriverà a rilanciare e se si avvicinerà alle richieste del Bruges che parte alto. Contemporaneamente vanno avanti anche i discorsi relativi a Ziyech. Si cerca di capire eventualmente come si può arrivare a far quadrare tutto. Il Milan sta valutando anche l’opzione di prenderlo a titolo definitivo. Chiaro che prenderlo così dal punto di vista dell’ingaggio potrebbe permettere ai rossoneri di usufruire del decreto crescita, visto che un prestito biennale non è possibile».