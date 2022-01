Stroppa: «Messias? Se non fosse andato al Milan sarebbe...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovanni Stroppa ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Binario Sport ecco le sue parole riguardante Messias

«Se Messias non fosse andato al Milan, sono convinto che sarebbe venuto al Monza. Se siamo in tanti in rosa? Io dico che con una proprietà così ambiziosa, che vuole andare in Serie A, è giusto avere tutti i ruoli coperti. Spero che restino anche i giovani come Brescianini e Siatounis che hanno ottime qualità e che qui possono crescere».