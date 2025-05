Striscione tifosi Milan, RedBird e Cardinale nel mirino: avete visto?

Striscione tifosi Milan – Spunta una scritta contro RedBird e Gerry Cardinale: prosegue la contestazione dei supporters rossoneri

Sabato è andata in scena la contestazione a Casa Milan e la sera allo Stadio San Siro con i cori e la scritta GO HOME, non si ferma però qui la protesta dei tifosi milanisti, che sembrerebbe essere solamente all’inizio. Spuntano degli striscioni anche in giro per la città.

«YANKEE GO HOME», nel mirino ovviamente c’è Gerry Cardinale e il fondo RedBird. Striscione accompagnato dalla scritta hashtag save A.C.Milan.