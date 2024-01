Pioli e l’annuncio sul futuro di Krunic: «Non si è fatto fuori da solo. Adesso…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del futuro di Krunic. Le parole del tecnico sulle scelte del mercato rossonero:

PAROLE – «In questo momento per lui e per noi è meglio che stia cercando un’altra squadra. Non si è fatto fuori da solo, sono io che ho altre scelte vedendo il suo rendimento».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI EMPOLI MILAN