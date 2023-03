Pioli analizza la Salernitana: le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato le caratteristiche della Salernitana, prossimo avversario dei rossoneri

Intervenuto in conferenza stampa prima di Milan-Salernitana, Stefano Pioli ha parlato così della squadra di Paulo Sousa:

«Posizioni simili a quelle del Tottenham, dobbiamo stare attenti a controllare la partita, dobbiamo trovare gli spazi giusti. Come vincere contro le piccole? Giocando in modo molto preciso, in modo molto intenso, avere un atteggiamento mentale che sappiamo mettere in campo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA