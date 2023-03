Pioli: «Il campionato è ancora lungo, però...»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza al termine della gara contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Durante la conferenza stampa nel post-partita di Udinese-Milan, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Quest’anno i numeri in campionato non sono all’altezza, ma è non è ancora finito. Il campionato è ancora lungo, possiamo alzare il livello delle nostre prestazioni dato che le ultime non sono state all’altezza. Questa sera abbiamo sbagliato nell’approccio e nell’interpretazione della gara».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE