Impallomeni: «Italia? Stimo Mancini ma adesso gli serve questo»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato la sconfitta dell’Italia di Mancini ieri contro la Spagna

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così dell’Italia di Roberto Mancini:

«Ho sollevato questo dubbio tempo fa. Ha fatto un lavoro straordinario ma mi sembra stia sopportando in maniera molto professionale la cosa. Mi sembra una Nazionale che naviga a vista, con scelte discutibili. Ha una coppia centrale che in tre hanno più di 100 anni, Casale, Romagnoli e Mancini non ci sono. Lo stimo tanto Mancini ma ridategli un club al più presto. Unica nota positiva di ieri sera Frattesi».