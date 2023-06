Impallomeni: «Fossi un tifoso del Milan starei tranquillo per un motivo»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato l’addio di Sandro Tonali al Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Sandro Tonali:

«Se fossi un tifoso rossonero attenderei. Ora vediamo. Il campionato italiano è destinato a subire l’aggressività della Premier e di altri campionati. Se arriva un’offerta irrinunciabile l’affare si fa, mi dispiace. In passato il Milan si è privato di Kakà, Shevchenko, ma anche altri. Il tifo prima era pancia, oggi è testa. Il calcio sta cambiando, dobbiamo prenderne atto. AI tifosi del Milan dico di attendere, di stare sereni e vedremo cosa farà Cardinale ora quando incasserà il bottino. 80 milioni è un bel gruzzolo. Frattesi? Solo lui non basta, magari con Milinkovic puoi anche asciugarti le lacrime in un fazzoletto profumato».