Eranio difende Pioli: «Non si può dire che...»

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha analizzato il momento del Milan scagionando Stefano Pioli: il suo commento

Intervenuto a TMW, Stefano Eranio, ex Milan, ha parlato così di Stefano Pioli:

«Il calcio è bello anche per questo. Quando le cose vanno bene sono bravi tutti, quando non vanno bene sbaglia il tecnico, ma non è così. Tanti nuovi acquisti non stanno facendo bene, poi c’è il calo fisico di Tomori, Theo Hernandez non sta dando quello a cui ci aveva abituati, Bennacer e Tonali sono in difficoltà. E’ difficile capire se Adli o Pobega potrebbero prendere il loro posto, il primo mi piaceva, ma non l’abbiamo mai visto. Thiaw non aveva mai giocato, ora ha dimostrato che potrebbe starci. Da fuori si giudica male, non si può dire che Pioli sbaglia».