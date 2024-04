Baiocchini RIVELA su Pioli: «È stata una settimana complicata anche umanamente. Sul suo futuro…». Le parole del giornalista

Il giornalista Baiocchini ha parlato a SkySport per analizzare la settimana vissuta dal tecnico del Milan Pioli dopo la sconfitta nel derby.

PAROLE – «Settimana complicata anche umanamente per Pioli. Tante critiche e polemiche per un allenatore che, dati alla mano, ha portato il Milan a raggiungere obiettivi anche clamorosi come lo scudetto. La scelta della società sarà delicata anche perché bisognerà trovare un nuovo allenatore in grado di sostituire Pioli»