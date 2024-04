Allenamento Milan: ecco quando si alleneranno i rossoneri alla vigilia della sfida contro la Juve. L’orario dal report

Dal report dell’allenamento odierno, il Milan ha comunicato gli orari della vigilia della sfida contro la Juventus. L’allenamento sarà al pomeriggio prima della partenza per Torino dove sabato alle 18:00 si giocherà il match.

Il programma prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 11.00, in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch. La squadra si allenerà nel pomeriggio per poi partire, al termine della sessione, per Torino.