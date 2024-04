Calciomercato Milan, Adama Traoré poteva essere rossonero! Il RETROSCENA sulla trattativa direttamente dall’Inghilterra

Per parlare del futuro allenatore del Milan e non solo, Milannews24 haha contattato in esclusiva Wolwerhamptonawandersnews, principale pagina Instagram sul Wolwerhampton. Le parole su un ex giocatore del club inglese seguito anche dai rossoneri.

PAROLE – «Per quanto ne so, Adama voleva andare al Milan, ma il Milan ha deciso di non andare avanti nella trattativa a metà luglio. C’era stato un disaccordo su alcuni termini: se fosse per lo stipendio, i minuti o altro, non abbiamo certezza».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILANNEWS24 DALL’INGHILTERRA