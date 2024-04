Panchina Milan, altri DUE nomi verso l’esclusione: la lista per il dopo Pioli si restringe. Le ultime su Farioli e Tedesco

Tra i tanti nomi accostati al Milan per prendere il ruolo di allenatore dei rossoneri nella prossima stagione c’erano quelli di Tedesco e Farioli. Due profili che difficilmente si vedranno sulla panchina rossonera.

Come riportato da calciomercato.com, sono basse le chance per Tedesco, attuale ct del Belgio, mentre per Farioli non si sono ancora registrati contatti. A questi si aggiungono quelli di Xavi e Conceicao che hanno rinnovato.