Fofana Milan, è lui l’obiettivo per il centrocampo: c’è un vantaggio per i rossoneri. Il punto sul calciatore del Monaco

Attaccante sì, ma tra i piani del calciomercato Milan c’è anche quello di intervenire con l’arrivo di un centrocampista difensivo: da questo punto di vista, il preferito è Youssuf Fofana. Il centrocampista classe 1999 del Monaco sarebbe infatti il preferito da Moncada e D’Ottavio.

A riferirlo è Calciomercato.com, che spiega come i rossoneri stiano pensando di riservare una parte del budget per il calciomercato estivo per il suo acquisto. Il colpo potrebbe essere agevolato dal fatto che il calciatore abbia il contratto in scadenza nel 2025.