Nuovo allenatore Milan, da Emery a De Zerbi: chi sarebbe il migliore sulla panchina rossonera? La risposta dall’Inghilterra

Tanti i nomi accostati alla panchina del Milan. Wolwerhamptonawandersnews in esclusiva a Milannews24 ha svelato il nuovo allenatore

Dopo l’eliminazione dall’Europa League e il derby perso, il Milan pensa al dopo Pioli. Milannews24 ha contattato in esclusiva Wolverhamptonawandersnews, principale pagina Instagram sul Wolverhampton, ex club di Lopetegui, tra i nomi accostati ha rossoneri. Ecco quale poterebbe essere la soluzione migliore:

LE PAROLE – «Ho osservato molto tutti e tre gli allenatori negli ultimi anni e tatticamente probabilmente si adatterebbero tutti al Milan. Non riesco a pensare che Emery possa lasciare Villa con il progetto che ha, quindi restano Julen e De Zerbi. Entrambi hanno uno stile di gioco simile e farebbero bene al Milan. Nel complesso De Zerbi sarebbe il miglior candidato visto che è italiano e sarebbe immediatamente in grado di prendere in mano la squadra e parlare con la dirigenza i media, ecc. Il problema sarebbe che il Milan dovrebbe pagare più di 10 milioni di euro per lui, il che probabilmente lascerebbe Lopetegui come candidato migliore visto che è senza club».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MILANNEWS24 A WOLVERAMPTONAWANDERSNEWS