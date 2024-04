Fofana Milan, nessun progresso nella trattativa: la pista rimane calda per l’estate NOVITÀ

Fofana Milan, nessun progresso nella trattativa: la pista rimane calda per l’estate. La NOVITÀ sul calciomercato rossonero

Un nome accostato al calciomercato Milan per il centrocampo rossonero c’è anche quello di Fofana. Proprio sul centrocampista del Monaco si è espresso su X, Fabrizio Romano.

PAROLE – «Diversi club continuano a monitorare il centrocampista francese Youssouf Fofana poiché scadrà dal contratto con il Monaco a giugno 2025, ma finora non ci sono progressi. Allo stato attuale il PSG non sta lavorando attivamente all’affare, così come i club italiani. La situazione resta aperta per l’estate».