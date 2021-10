De Grandis: «Maignan non sta facendo rimpiangere Donnarumma»

Stefano De Grandis ha elogiato le prestazioni di Mike Maignan: il francese è entrato nel cuore dei tifosi facendo dimenticare Donnarumma

Stefano De Grandis, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha esaltato Mike Maignan, portiere francese del Milan, che con le sue prestazioni non sta facendo rimpiangere Gigio Donnarumma:

«Maignan è un muro e non sta facendo rimpiangere un fenomeno come Donnarumma, ma nessuno dice che al Milan manca Gigio. L’Atalanta ha attaccato tanto domenica, ma quando ha tirato in porta ha trovato sempre le manone del portiere francese».