Spugna: «Milan Femminile? Per noi è una partita importantissima»

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro il Milan:

«Per noi è una partita importantissima, non determinante. Dobbiamo affrontarla come abbiamo fatto nelle ultime sfide, dominando la gara. Sono sicuro che attraverso la prestazione possa arrivare anche il risultato. Godiamoci questo momento perchè sarà una grande gara»

COME SI AFFRONTA IL MILAN – «Si affronta stando attenti al particolare al dettaglio perchè poi queste gare spesso sono decise da episodi o giocate individuali. Bisognerà fare attenzione a tutte»

TABU – «Uno stimolo in più per fare una grande partita in questo momento della stagione, vero che non le abbiamo mai battute nei 90′ ma vogliamo abbattere questo tabù e prenderci i 3 punti, molto importanti per la classifica»