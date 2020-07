Sportweek, Ibra è stato intervistato dal settimanale de “La Gazzetta dello Sport”, le sue parole come sempre non lasciano nulla al caso

SU GAZIDIS- «Con Gazidis faccia a faccia necessario. Ma se le cose stanno così, difficile che rimanga».

SU RANGNICK- «Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick».

VINCERE O A CASA- «Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa. Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League».