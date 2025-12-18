SportPlex Milan, ufficiale l’apertura di un’Academy a Jeddah. Il comunicato del club rossonero

SportPlex Milan, è ufficiale l’apertura di un’Academy a Jeddah a partire da gennaio 2026. Il comunicato del club rossonero

Mentre la prima squadra si prepara a scendere in campo a Riad per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli, il club rossonero segna un gol decisivo anche fuori dal rettangolo di gioco. AC Milan e SportPlex hanno ufficializzato l’apertura di una nuova AC Milan Academy a Jeddah, il primo passo concreto di una strategia a lungo termine in un mercato considerato vitale per l’espansione del brand.

Una visione strategica: Saudi Vision 2030

L’investimento, che prenderà il via ufficialmente a gennaio 2026, non è solo un’operazione commerciale ma un progetto di ampio respiro integrato nella Saudi Vision 2030. L’obiettivo, supportato dai Ministeri dello Sport e degli Investimenti sauditi, è promuovere la salute e il benessere della popolazione attraverso il calcio.

I punti chiave della collaborazione con SportPlex:

Eccellenza Tecnica: Gli allenatori ufficiali del Club, selezionati appositamente, porteranno a Jeddah il rinomato “Metodo Milan” , affiancando esperti locali.

Gli allenatori ufficiali del Club, selezionati appositamente, porteranno a Jeddah il rinomato , affiancando esperti locali. Valori Educativi: Il progetto mira a far crescere i giovani atleti non solo come calciatori (tecnica e tattica), ma come persone, puntando su disciplina e crescita personale.

Il progetto mira a far crescere i giovani atleti non solo come calciatori (tecnica e tattica), ma come persone, puntando su disciplina e crescita personale. Hub Internazionale: Jeddah si unisce alla rete globale delle Academy, rafforzando il legame tra il Milan e i principali stakeholder del Medio Oriente.

Le voci dei protagonisti

Maikel Oettle (Chief Revenue Officer AC Milan):

PAROLE – «L’Arabia Saudita è in forte trasformazione. Portiamo a Jeddah i nostri valori per generare valore sportivo e sociale per le nuove generazioni, in una regione chiave per la nostra crescita internazionale».

Muhammed Abudawood (CEO di SportPlex):

PAROLE – «Collaborare con il Milan è stato naturale. Uniamo competenze mondiali e ambizione locale per ispirare i campioni di domani. Da tifoso, per me è un privilegio lavorare con i rossoneri».