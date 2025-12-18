Milan attivo in Medio Oriente, il piano del club è chiaro: partirà da gennaio!

Milan che ha intenzione di espandersi verso il Medio Oriente, un Academy a Gedda questa una delle iniziative

Il legame tra il Milan e il Medio Oriente si fa sempre più solido e strategico. Mentre la squadra è impegnata sul campo a Riyad per la Supercoppa Italiana, la società di via Aldo Rossi guarda al futuro e annuncia un’importante novità: a gennaio 2026 aprirà ufficialmente la prima Milan Academy a Gedda. Questa operazione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, rappresenta un tassello fondamentale nel piano di espansione globale dei rossoneri, pronti a consolidare la propria presenza in un mercato calcistico in fortissima ascesa.

Una partnership strategica con SportPlex

Il progetto viene portato avanti in stretta collaborazione con SportPlex, partner chiave per l’insediamento del club nel territorio arabo. L’apertura del centro sportivo a Gedda non è solo un’operazione commerciale, ma il primo passo concreto per esportare il “Metodo Milan” in un Paese che sta investendo massicciamente nel calcio. L’Academy offrirà ai giovani talenti locali la possibilità di crescere sotto la guida di tecnici formati dal Diavolo, seguendo gli standard d’eccellenza che hanno reso celebre il settore giovanile lombardo.

Il Diavolo e la conquista del mercato arabo

Per il club meneghino, l’Arabia Saudita è diventata una regione centrale. La scelta di Gedda non è casuale: si tratta di un polo vibrante dove la passione per i colori rossoneri è già radicata. In un momento in cui il calcio mondiale volge lo sguardo verso la penisola arabica, il Milan si muove d’anticipo per intercettare nuovi tifosi e sviluppare sinergie commerciali di alto livello.

Sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri — allenatore livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione dei campioni il suo marchio di fabbrica — la prima squadra sta già dando prova del proprio valore in terra saudita. La nascita dell’Academy permetterà di creare un ponte diretto tra Milano e Gedda, favorendo scambi culturali e sportivi.

Un futuro sempre più internazionale

L’espansione dei rossoneri all’estero conferma la visione lungimirante della proprietà, decisa a rendere il brand sempre più globale. Con l’arrivo a Gedda, il Milan non si limita a giocare le grandi coppe, ma pianta radici profonde per formare le stelle di domani. L’appuntamento è fissato per gennaio: un nuovo capitolo della storia del Diavolo sta per essere scritto sotto il sole dell’Arabia.