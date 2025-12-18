Supercoppa Italiana, pericolo rigori al 90′: quante volte il trofeo si è deciso dal dischetto? E’ capitato anche al Milan

Supercoppa Italiana – Il trofeo negli ultimi anni non si è deciso dal dischetto, nella storia è successo ben cinque volte

La Supercoppa Italiana taglia un traguardo prestigioso. Quella che si sta disputando in Arabia Saudita è infatti la 38ª edizione di un torneo nato nel lontano 1988, quando la sfida tra la squadra campione d’Italia e la vincitrice della Coppa Italia divenne un appuntamento fisso del calendario calcistico nazionale. Da allora, il trofeo ha vissuto evoluzioni tattiche, trasferte internazionali e, soprattutto, finali al cardiopalma decise solo all’ultimo respiro.

La lotteria dei rigori: i precedenti storici

Nella storia della competizione, l’equilibrio è stato spesso il protagonista assoluto. In ben cinque occasioni, infatti, i tempi regolamentari e i supplementari non sono bastati per decretare un vincitore, rendendo necessaria la lotteria dei calci di rigore.

I rossoneri vantano un legame particolare con i tiri dal dischetto in questa competizione. Il primo precedente risale al 1994, quando il Diavolo — allora guidato da Fabio Capello, tecnico friulano maestro della fase difensiva e della gestione psicologica del gruppo — riuscì a imporsi sulla Sampdoria. Il bis per il club meneghino arrivò nel 2016 a Doha, con la vittoria contro la Juventus grazie alla parata decisiva di un giovanissimo Gianluigi Donnarumma, portiere dagli incredibili riflessi che proprio in quegli anni iniziava la sua ascesa nel calcio mondiale.

Oltre ai successi del club lombardo, l’albo d’oro ricorda le vittorie dal dischetto della Juventus nel 2003 contro i rossoneri, dell’Inter nel 2008 contro la Roma e del Napoli nel 2014, in una notte qatariota indimenticabile contro i bianconeri.

Il nuovo format e il tabù dei rigori

Dall’introduzione della nuova formula delle Final Four, avvenuta nelle ultime due stagioni, lo scenario è cambiato. Il mini-torneo a quattro squadre ha finora regalato partite intense ma chiuse entro i tempi regolamentari: nelle ultime due edizioni, infatti, non si è ancora reso necessario ricorrere ai tiri dagli undici metri per assegnare il titolo.

Oggi, sotto la guida di Massimiliano Allegri, i rossoneri cercano di evitare le insidie del cronometro, puntando a chiudere la pratica prima del 90′. Tuttavia, con il livello tecnico sempre più alto e la pressione delle grandi occasioni, lo spettro dei rigori resta una variabile affascinante e temuta per ogni tifoso.

Riuscirà questa 38ª edizione a mantenere la tradizione dei tempi regolamentari o torneremo a vedere una sfida decisa dagli undici metri? La storia della Supercoppa è pronta a scrivere un nuovo capitolo.