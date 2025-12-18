Supercoppa Italiana, il Milan per difendere il titolo: sono 8 i successi del Diavolo, ve li ricordate tutti?

Supercoppa Italiana – Vi ricordate tutti gli 8 successi della storia del Milan nella competizione?

Il sipario si alza sulle Final Four della Supercoppa Italiana 2025/2026. Questa sera, la sfida tra Napoli e Milan darà ufficialmente il via alla competizione, portando sul rettangolo verde una classica del calcio italiano carica di fascino e storia. I rossoneri, reduci da un periodo di forma sotto la guida di Max Allegri — tecnico portoghese che predilige un calcio propositivo basato sul possesso palla e l’attacco della profondità — arrivano all’appuntamento da campioni in carica.

Un palmarès da record: le 8 perle del Diavolo

Nella sua gloriosa storia, il Diavolo ha baciato il trofeo della Supercoppa per ben 8 volte. L’ultimo trionfo risale proprio allo scorso gennaio, quando in terra saudita la squadra allora guidata da Conceicao vinse in rimonta.

Riviviamo i successi che hanno reso i lombardi una delle regine assolute di questa manifestazione:

1989 | Milan-Sampdoria 3-1: La prima storica edizione del torneo fu vinta dalla squadra di Arrigo Sacchi, il “Profeta di Fusignano” che rivoluzionò il calcio con la zona e il pressing asfissiante. 1992 | Milan-Parma 2-1: Successo firmato dal leggendario gruppo di Fabio Capello. 1993 | Milan-Torino 1-0: Una vittoria di misura che confermò il dominio nazionale di quegli anni. 1994 | Milan-Sampdoria 4-3 (d.c.r.): Decisiva la freddezza dagli undici metri dopo un match equilibrato. 2004 | Milan-Lazio 3-0: Una serata magica illuminata dalla tripletta di Andriy Shevchenko, il “Vento dell’Est” e Pallone d’Oro ucraino, simbolo indimenticato di quell’era. 2011 | Milan-Inter 2-1: Un derby di Pechino ribaltato grazie alle giocate di Zlatan Ibrahimović, il gigante svedese capace di cambiare gli equilibri di una partita con un solo tocco. 2016 | Juventus-Milan 3-4 (d.c.r.): A Doha, i giovanissimi rossoneri piegarono la corazzata bianconera ai rigori. 2025 | Inter-Milan 2-3: La vittoria più recente, una battaglia epica decisa dai colpi dei campioni di oggi.

Verso la finale

Il match di stasera contro i partenopei non rappresenta solo l’accesso alla finalissima, ma la possibilità per i rossoneri di scrivere un’altra pagina di storia. Riuscirà la squadra meneghina a difendere il titolo conquistato lo scorso anno? Il campo, come sempre, darà il verdetto finale.