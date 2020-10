SportMediaset: per gennaio un nome caldo in ottica Milan è Maksimovic

SportMediaset: il Milan vuole rinforzare il reparto difensivo nel prossimo mercato invernale. Uno dei nomi caldi in ottica rossonera è…

Come riporta Tuttosport, il Milan avrebbe un tesoretto importante per prelevare a gennaio un difensore centrale, che vista la situazione servirebbe come il pane: i soli Romagnoli e Kjaer non bastano, in quanto le riserve Gabbia e Duarte non convincerebbero a pieno il tecnico rossonero.

Ecco dunque che stando a quanto riferisce SportMediaset, uno dei nomi caldi del prossimo mercato invernale sarebbe Maksimovic del Napoli, sul quale ci sarebbe forte concorrenza anche dell’Inter.