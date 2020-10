Quotidiano Sportivo: Duarte torna negativo, Gabbia ancora in isolamento

Quotidiano Sportivo: Leo Duarte ha concluso il periodo di quarantena, dopo essere risultato finalmente negativo. Gabbia…

Dopo un lungo periodo Leo Duarte conclude finalmente la quarantena. Il brasiliano è risultato negativo al tampone da coronavirus. Il giocatore è dunque tornato ufficialmente in gruppo a Milanello.

Non vale la stessa cosa per Matteo Gabbia. Il difensore centrale rossonero è ancora positivo al Covid, riscontrato lo scorso 9 ottobre in Nazionale under 21, pertanto dovrà restare in isolamento sino alla sua totale negatività, prima di tornare a disposizione del tecnico rossonero, Stefano Pioli.